Nijerya'da petrol tankeri patladı, 25 kişi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Nijerya'da petrol tankeri patladı, 25 kişi öldü

23.09.2020 18:32 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:37
Nijerya'da petrol tankeri patladı, 25 kişi öldü

Nijerya'da bir petrol tankerinin otoyolda diğer araçlarla çarpışarak patlaması sonucunda, aralarında ilkokul çocuklarının da bulunduğu en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da bir petrol tankerinin diğer araçlarla çarpışarak patlaması sonucunda, aralarında ilkokul çocuklarının da bulunduğu en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Çarşamba sabahı başkent Abuja'nın güneyindeki Lokoja kentinde bir otoyolda meydana geldi.

Polis, tankerin frenlerinin boşalması üzerine sürücünün araç kontrolünü kaybetmesi nedeniyle diğer araçlara çarptığını açıkladı.

BBC muhabiri Chris Ewokor, Nijerya'da bu tür olaylara çok sık rastlandığını belirtiyor.

BBC'ye konuşan Lokoja polis sözcüsü Willy Aya, olayda hayatını kaybeden çoğu kişinin yanarak tanınmaz hale geldiğini söyledi.

Sosyal medyada olay yerinden paylaşılan görüntülerde araçlardan çıkan yoğun dumanların etrafı kapladığı görülüyor.

Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'ta Haziran ayında da iki petrol tankeri çarpışmış, dört kişi ölmüştü. Yangın daha sonra doğal gaz taşıyan başka bir tankere sıçramıştı.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mike Pompeo Halife Hafter Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Halil Sezai Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Mbaye Diagne Mehmet Özdilek Josef De Souza Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Ankara Saldırı Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nijerya'da petrol tankeri patladı, 25 kişi öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 18:45:40. #1.14#
title