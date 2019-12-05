Nijerya'da petrol gemisine korsan saldırı: Kaçırılan 19 kişiden 1'i Türk
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Nijerya'da petrol gemisine korsan saldırı: Kaçırılan 19 kişiden 1'i Türk

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da korsanların saldırısına uğrayan Hong Kong bandralı gemide görevli mürettebattan 19'unu kaçırıldı. Kaçırılan 19 kişiden 1'i Türk vatandaşı

05.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:58
Nijerya'da petrol gemisine korsan saldırı: Kaçırılan 19 kişiden 1'i Türk

Batı ülkesi 'da korsanların saldırısına uğrayan bandralı bir petrol tankerinde görevli mürettebattan 19'unu kaçırıldı.


Gemiyi işleten şirketin açıklamasında, saldırının 3 Aralık günü Bonny Adasına 77 deniz mili mesafede gerçekleşti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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