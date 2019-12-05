Nijerya'da petrol gemisine korsan saldırı: Kaçırılan 19 kişiden 1'i Türk
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da korsanların saldırısına uğrayan Hong Kong bandralı gemide görevli mürettebattan 19'unu kaçırıldı. Kaçırılan 19 kişiden 1'i Türk vatandaşı
05.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:58
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da korsanların saldırısına uğrayan Hong Kong bandralı bir petrol tankerinde görevli mürettebattan 19'unu kaçırıldı.
Gemiyi işleten şirketin açıklamasında, saldırının 3 Aralık günü Bonny Adasına 77 deniz mili mesafede gerçekleşti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com