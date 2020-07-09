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Nijerya'da petrol boru hattında patlama: 7 ölü
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Nijerya'da petrol boru hattında patlama: 7 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benin eyaletindeki petrol boru hattında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da petrol boru hattında patlama: 7 ölü
09.07.2020 02:55 | Son Güncelleme: 09.07.2020 03:09

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benin eyaletindeki petrol boru hattında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Sözcüsü Kennie Obateru, yaptığı yazılı açıklamada, Benin Nehri'ndeki Gbetiokun bölgesindeki petrol boru hattında patlama meydana geldiğini bildirdi.

Obateru, patlamada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini belirten Kennie Obateru, patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Kaynak: AA

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