Nijerya'da Petrol Boru Hattında Patlama: 12 Ölü, 50 Kayıp

Nijerya'da bir petrol boru hattında meydana gelen patlamada 12 kişi öldü. 50'den fazla kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.

Afrikanın en büyük petrol üreticisi Nijerya'nın Bayelsa eyaletinden geçen petrol boru hattında sızıntı sonrası patlama yaşandı. Cumartesi günü yaşanan patlamada 12 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 50'den fazla kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Patlama ve ardından yaşanan korku dolu anlarsa amatör kameraya yansıdı. - BAYELSA

Kaynak: İHA