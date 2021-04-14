Nijerya'da petrol boru hatlarına düzenlenen saldırılarda ocak ayında yüzde 37 azalma yaşandı

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, petrol boru hatlarına düzenlenen saldırıların oranında, ocak ayında yüzde 37,21 oranında azalma oldu.

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, petrol boru hatlarına düzenlenen saldırıların oranında, ocak ayında yüzde 37,21 oranında azalma oldu.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Sözcüsü Kennie Obateru, yaptığı açıklamada, petrol çıkarılan bölgelerde korsancılık ve adam kaçırma gibi olayların arttığını, petrol hırsızlığı olaylarının ise azaldığını belirtti.

Ülkede, Aralık 2020'de boru hatlarına 43 kere saldırı düzenlendiğini, bu yılın başında ise 27 saldırı gerçekleştiğini kaydeden Obateru, ocak ayı rakamlarına göre saldırı sayısında yüzde 37,21 oranında düşüş yaşandığını ifade etti.

Obateru, NNPC'nin, saldırılara son vermek için yerel liderler ve paydaşlarla sürekli iş birliği içinde olduğunu dile getirdi.

Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke

Tespit edilmiş petrol rezervi yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada.

Petrol yataklarının bulunduğu ülkenin Delta bölgesinde, günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapıldığı ancak silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu