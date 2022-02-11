Nijerya'da pangolin pulu ve fildişi kaçakçıları yakalandı - Haberler
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Nijerya'da pangolin pulu ve fildişi kaçakçıları yakalandı

AA, Adam Abu - Güncel
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Nijerya'da pangolin pulu ve fildişi kaçakçıları yakalandı

Nijerya'nın ticari bölgesi Lagos'ta, pangolin pulu ve fildişi kaçakçısı 4 kişi yakalandı.

Nijerya'nın ticari bölgesi Lagos'ta, pangolin pulu ve fildişi kaçakçısı 4 kişi yakalandı.

Nijerya Gümrük Servisi sözcüsü Joseph Attah, yaptığı açıklamada, Lagos eyaletinin Lekki bölgesinde yaban hayatı kaçakçılarına karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Attah, 7,4 milyon doları değerinde pangolin pulları ve fil dişleri kaçırmaya çalışan 4 kişinin yakalandığını kaydetti.

Batı Afrika'da, fil dişleri genellikle geleneksel tıp, mücevher imalatı ya da hediyelik eşya yapımında kullanılmak üzere yasa dışı yollarla bölge ülkelerine gönderiliyor.

AA / Adam Abu - Güncel

Nijerya, Güncel, Haberler

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