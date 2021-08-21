Nijerya'da özel jetler ve şatafatın ortasında bir kraliyet düğünü
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Nijerya'da özel jetler ve şatafatın ortasında bir kraliyet düğünü

Nijerya'da özel jetler ve şatafatın ortasında bir kraliyet düğünü
BBC - Haberler | Dünya

Nijerya'nın elit aileleri ile soylu dini liderlerini bir araya getiren görkemli ülkenin Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari'nin oğlu Yusuf Buhari ile ülkenin en önemli dini liderlerinden biri olan Bichi Emiri Nasir Ado Bayero'nun kızı Zahra Nasir Bayero, görkemli bir düğünle evlendi.

Nijerya'da ülkenin Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari'nin oğlu Yusuf Buhari ile ülkenin en önemli dini liderlerinden biri olan Bichi Emiri Nasir Ado Bayero'nun kızı Zahra Nasir Bayero, görkemli bir düğünle evlendi.

Nijerya'nın elit aileleri ile Batı Afrika dini liderlerini bir araya getiren düğünün yapıldığı Kano eyaletindeki havalimanı, lüks özel jetler ile doldu.

Kano eyaletindeki Bichi'nin emiri ruhani lider Nasir Ado Bayero'nun sarayında gerçekleşen düğüne binlerce kişi katıldı.

BBC'ye konuşan bir tarihçiye göre, cumhurbaşkanının ailesinden biri ile, bir soylu ailenin bireyinin evlenmesi ülke tarihinde bir ilk.

Yusuf Buhari ve Zahra Nasir Bayero, İngiltere'deki Surrey Üniversitesi'nde okurken tanıştı.

Görkemli düğün, gelinin babası Nasir Ado Bayero'nun resmi olarak Bichi Emiri ünvanını kazandığı Cumartesi günkü taç giyme töreni ile devam etti. Ado Bayero'nun Kano Emiri olan erkek kardeşi de Nijerya'nın en önemli İslami liderlerinden biri.

Bin 200 dolar başlık parası

Damadın ailesi evlilik için gelinin ailesine tam 500 bin naira, yani bin 200 dolar başlık parası verdi. Bu, Nijerya'nın kuzeyinde verildiği bilinen ortalama başlık paralarının 10 katı.

BBC'nin Nijerya muhabiri Ishaq Khalid, düğün öncesi çiftin çektirdiği fotoğrafların da sosyal medyada tartışma yarattığını aktardı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları gelin Zahra Bayero'nun omzunun görünmesini "ahlaksızlık" olarak nitelerken, bazıları ise onu savunan paylaşımlar yaptı.

Kutlamalar için bölgeye 100'e yakın özel jet indiği iddialarına karşın, havalimanının bir yetkilisi BBC'ye bu rakamın 50'yi aşmadığını söyledi.

Öte yandan düğün kutlamalarının daraltılmasının en önemli sebebi koronavirüs pandemisiydi.

Vaka sayılarının hızla arttığı ülkede, düğüne gelen katılımcıların önemli bir bölümü maske taktı.

Düğün töreni için çok sayıda polis ve asker de saray ve çevresindeki stratejik noktalarda güvenliği sağlamak için bulundu.

Düğüne ülkenin tanınmış imamı ve İletişim Bakanı İsa Ali Pantami liderlik etti.

Aralarında muhaliflerin de olduğu çok sayıda siyasetçi ve ruhani lider de ülkenin dört bir yanından buraya geldi.

Buhari'nin 2015'teki seçimlerde mağlup ettiği eski cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan da davetliler arasındaydı.

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un eşi Fatoumatta Bah Barrow ile komşu ülke Nijer'in eski cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou da düğüne gelen yabancı konuklar arasındaydı.

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