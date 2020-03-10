Nijerya'da otobüs binaya çarptı: 23 ölü
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Nijerya'da otobüs binaya çarptı: 23 ölü - Haber
Nijerya, Afrika, Güncel

Nijerya'da otobüs binaya çarptı: 23 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Jigawa eyaletinde yolcu otobüsünün binaya çarpması sonucu 23 kişi yaşamını yitirdi.

10.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:20
Nijerya'da otobüs binaya çarptı: 23 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Jigawa eyaletinde yolcu otobüsünün binaya çarpması sonucu 23 kişi yaşamını yitirdi.

Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Audu Jinjiri, eyaletin Jahun bölgesinde yolcu otobüsünün, lastiğinin patlamasının ardından kontrolden çıkarak binaya çarptığını belirtti.

Jinjiri, kazada 23 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Jinjiri, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti Haber
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı Haber
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Dilek Yaman Sinan Akçıl
Spor Tamer Tuna Berkay Şahin Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla İran İtalya Petrol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Nijerya'da otobüs binaya çarptı: 23 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 10:39:27. #1.15#