Nijerya'da ordu terör örgütü Boko Haram'ın kampına hava saldırısı düzenledi
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Boko Haram, Nijerya, Güncel

Nijerya'da ordu terör örgütü Boko Haram'ın kampına hava saldırısı düzenledi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda örgütün eğitim kampı yok edildi, çok sayıda terörist öldürüldü.

18.04.2020 23:46 | Son Güncelleme: 18.04.2020 23:46
Nijerya'da ordu terör örgütü Boko Haram'ın kampına hava saldırısı düzenledi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda örgütün eğitim kampı yok edildi, çok sayıda terörist öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, basına yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Sambisa ormanında Boko Haram üyelerinin toplantı yaptığı kampa hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Enenche, saldırıda örgütün eğitim kampının yok edildiğini ve çok sayıda teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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