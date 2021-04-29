Nijerya'da okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bir üniversite daha eğitime ara verdi
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Nijerya'da okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bir üniversite daha eğitime ara verdi

Nijerya'da okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bir üniversite daha eğitime ara verdi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son zamanlarda eğitim kurumlarını hedef alan saldırılar nedeniyle bir üniversitede daha eğitime ara verildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son zamanlarda eğitim kurumlarını hedef alan saldırılar nedeniyle bir üniversitede daha eğitime ara verildi.

Ogun eyaletindeki Gateway Üniversitesi Genel Sekreteri J O Popoola, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede son zamanlarda okulları hedef alan saldırılar ve öğrenci kaçırma olayları nedeniyle eğitime ara verme karar aldıklarını bildirdi.

Öte yandan Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin artan güvenlik sorunlarını ele almak üzere kabine toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Nijerya'da ocaktan bu yana öğrencileri hedef alınan saldırılarda en az 10 öğrenci hayatını kaybetti, 200'den fazla öğrenci kaçırıldı.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda okul ve üniversite eğitime ara vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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