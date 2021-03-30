Nijerya'da okula gidemeyen 10 milyon çocuk için ücretsiz eğitim

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da maddi imkansızlıklar ve terör saldırıları nedeniyle ilk ve ortaöğretim seviyesinde okula gidemeyen 10 milyon çocuk için ücretsiz eğitim programı başlatıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da maddi imkansızlıklar ve terör saldırıları nedeniyle ilk ve ortaöğretim seviyesinde okula gidemeyen 10 milyon çocuk için ücretsiz eğitim programı başlatıldı.

İnsani İşler, Afet Yönetimi ve Sosyal Kalkınma Bakanı Hajiya Sadiya Umar Farouq, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin talimatıyla ülkede ücretsiz eğitim programının başlatıldığını bildirdi.

Farouq, programdan ilk ve ortaöğretim seviyesinde okula gidemeyen 10 milyon çocuğun yararlanacağını ifade etti.

Dünyada en fazla okula gidemeyen çocuk Nijerya'da

Dünyada en fazla okula gidemeyen çocuk, Batı Afrika ülkesi Nijerya'da bulunuyor.

Nijerya Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde hazırlanan rapora göre, ülkede, Boko Haram saldırıları ve farklı nedenlerden ötürü 13,2 milyon çocuk okula gidemiyor.

Ülke genelinde okula gidemeyen çocukların sayısı 2015'te 10,5 milyon iken bu sayı 2018'de 13,2 milyona yükseldi.

Nijerya'da okula gidemeyen çocuklara yönelik yapılan çeşitli kampanyalara rağmen eğitim hakkından mahrum çocukların sayısı ise halen yüksek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu