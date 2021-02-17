Nijerya'da odun arayan çocuklar patlayıcı madde buldu: 7 ölü

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde meydana gelen patlamada odun aramaya çıkan 7 çocuk yaşamını yitirdi.

Zamfara Eyaleti Güvenlik ve İçişleri Komiseri Abubakar Dauran, yaptığı açıklamada, eyaletin Maradun bölgesinde odun aramaya çıkan çocukların patlayıcı madde bulduklarını belirtti.

Dauran, çocukların ne olduğunu anlamadıkları patlayıcı maddeyle oynadığı sırada meydana gelen patlamada 7 çocuğun hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralıların hastaneye sevk edildiğini aktaran Dauran, eyalet hükümetinin bu tür olayların yaşanmaması için önlemler aldığını söyledi.

Öte yandan Zamfara polis yetkilisi Abutu Yaro, bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu