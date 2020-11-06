Nijerya'da nüfusun yarısından fazlası tropikal hastalıkların tehlikesi altında
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Nijerya'da nüfusun yarısından fazlası tropikal hastalıkların tehlikesi altında

06.11.2020 02:23 | Son Güncelleme: 06.11.2020 02:26
Nijerya'da nüfusun yarısından fazlası tropikal hastalıkların tehlikesi altında

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da nüfusun yarısından fazlasının İhmal Edilmiş Tropikal Hastalıkların (NTD) tehlikesi atlında olduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da nüfusun yarısından fazlasının İhmal Edilmiş Tropikal Hastalıkların (NTD) tehlikesi atlında olduğu bildirildi.

Nijerya İhmal Edilmiş Tropikal Hastalıklar Koordinatörü Dr Chukwuma Anyaike, yaptığı açıklamada, NTD'nin 20 farklı hastalıktan oluştuğunu ve genelde tropikal ya da subtropikal bölgelerde yaygın olduğunu belirtti.

Bu hastalıkların kötü sanitasyon, su kaynaklarının eksikliği gibi sorunlardan kaynaklandığını kaydeden Anyaike, "Bu hastalıklar, dünyanın en fakirlerini etkileme eğiliminde oldukları ve diğer hastalıklardan daha az ilgi gördükleri için ihmal edilmiş olarak deniliyor." ifadesini kullandı.

Anyaike, Nijerya'da yaklaşık 122 milyon kişinin bu hastalığın tehlikesi altında olduğunu bildirdi.

Ülkede hastalıklarla mücadele için yardım çağrısı yapan Anyaike, "Hastalıkları kontrol etmemiz, ortadan kaldırmamız ve temizlemiz gerekiyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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