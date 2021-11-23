Nijerya'da Nembe Nehri'ndeki iskelede çıkan yangında en az 10 kişi öldü - Haberler
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Nijerya'da Nembe Nehri'ndeki iskelede çıkan yangında en az 10 kişi öldü

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da Nembe Nehri'ndeki iskelede çıkan yangında en az 10 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Rivers eyaletindeki bir nehrin kıyısında bulunan iskelede yangın çıkması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Rivers eyaletindeki bir nehrin kıyısında bulunan iskelede yangın çıkması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberler e göre, Rivers eyaletine bağlı Port Harcourt bölgesinde yer alan Nembe Nehri'ndeki iskelede yangın çıktı. Kazada 4'ü çocuk en az 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktarıldı.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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