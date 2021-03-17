Nijerya'da Müslüman ve Hristiyanlar başörtüsü tartışması nedeniyle çatıştı
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Nijerya'da Müslüman ve Hristiyanlar başörtüsü tartışması nedeniyle çatıştı

17.03.2021 22:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:45
Nijerya'da Müslüman ve Hristiyanlar başörtüsü tartışması nedeniyle çatıştı

Nijerya'nın Kwara eyaletindeki okullarda Müslüman öğrencilerin başörtüsü kullandığı gerekçesiyle kapatılan 10 misyoner okulunun yeniden açılmasının ardından Müslüman ve Hristiyanlar arasında çatışma çıktı.

Nijerya'nın Kwara eyaletindeki okullarda Müslüman öğrencilerin başörtüsü kullandığı gerekçesiyle kapatılan 10 misyoner okulunun yeniden açılmasının ardından Müslüman ve Hristiyanlar arasında çatışma çıktı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyaletin Ilorin bölgesinde yeniden açılan okullardan birinde Müslüman kız öğrencinin okula girişinin engellenmesi nedeniyle iki grup arasında çıkan çatışmada çok sayıda kişi yaralandı, bazı bina ve araçlar hasar gördü.

Yetkililer, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve durumun kontrol altına alındığını belirtti.

Eyaletteki okullarda başörtüsü serbestliği

Hükümet, Kwara eyaletinde uzun süredir gündemde olan okullarda başörtüsü sorununa son vermek için tüm okullarda Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takmasına 26 Şubat'ta serbestlik getirmişti.

Bu kararı Müslümanlar memnuniyetle karşılarken Hristiyanlar karşı çıkmıştı.

Kwara eyaletinde 10 misyoner okulu, 8 Mart'ta, Müslüman ve Hristiyan dini liderlerinin, kız öğrencilerin başörtüsü kullanması konusunda uzlaşıya varamaması üzerine geçici olarak kapatılan okullar bugün yeniden açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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