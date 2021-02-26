Nijerya'da Müslüman kız öğrencilerin başörtü kullanması serbest bırakıldı

Nijerya'nın Kwara eyaletindeki okullarda Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü kullanması serbest bırakıldı.

Kwara Eyaleti Genel Sekreteri Mamma Sabah Jibril, yaptığı yazılı açıklamada, Vali AbdulRahman AbdulRazaq'ın eyaletteki Müslüman ve Hristiyan dini liderlerle görüştüğünü, böyle bir karar alındığını belirtti.

Eyaletteki tüm devlet okullarında çocukların ibadet özgürlüğü hakkı olduğuna işaret edilen açıklamada Jibril, "Bu nedenle hükümet, Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü kullanma hakkını kabul ediyor ve onaylıyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca açıklamada, eyalette başörtüsü tartışması nedeniyle kapatılan okulların, pazartesi gününden itibaren yeniden açılacağı duyuruldu.

Çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı güney ve batı bölgelerindeki bazı okullarda başörtüsü konusu tartışılıyordu.

Kwara eyaletinde geçen hafta, Müslüman ve Hristiyan dini liderlerinin kız öğrencilerin başörtüsü kullanması konusunda uzlaşıya varamaması üzerine 10 okulda eğitime geçici olarak ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu