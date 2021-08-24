Nijerya'da Milli Savunma Akademisine saldırıda 2 subay öldü
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Nijerya'da Milli Savunma Akademisine saldırıda 2 subay öldü

Nijerya'da Milli Savunma Akademisine saldırıda 2 subay öldü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki Milli Savunma Akademisine düzenlenen silahlı saldırıda 2 subay hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki Milli Savunma Akademisine düzenlenen silahlı saldırıda 2 subay hayatını kaybetti.

Milli Savunma Akademisi Sözcüsü Bashir Jajira, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı kişilerin Kaduna eyaletindeki Afaka bölgesindeki akademiye saldırı düzenlendiğini belirtti.

Jajira, "Saldırıda iki subayımız yaşamını yitirdi, biri de kaçırıldı." ifadesini kullandı.

Sözcü Jajira, kaçırılan subayı arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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