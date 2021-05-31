Nijerya'da medreseye silahlı saldırı: En az 200 öğrenci kaçırıldı

Nijerya'da bir medreseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 200 öğrencinin kaçırıldığı belirtildi.

Nijerya'da bir medreseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 200 öğrencinin kaçırıldığı belirtildi.

Nijerya'da polis tarafından yapılan açıklamada, Niger eyaletinin Rafi bölgesindeki Tegina kasabasında yer alan Salihu Tanko Medresesi'ne silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendiği ifade edildi. Nijer eyaleti polis komiseri Adamu Usman, bir grup kimliği belirsiz silahlı saldırganın motosikletlerle kasabaya baskın düzenlediğini ve etrafa ateş açılması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Usman, medreseye düzenlenen saldırıda onlarca öğrenin kaçırıldığını belirtti. Polis açıklamasında kaçırılan öğrenci sayısı belirtilmezken, yerel kaynaklar en az 200 öğrencinin kaçırıldığını ifade etti.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı, kaçırılan öğrencilerin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. - ABUJA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı