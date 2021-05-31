Nijerya'da medreseye silahlı saldırı: En az 200 öğrenci kaçırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijerya'da medreseye silahlı saldırı: En az 200 öğrenci kaçırıldı

Nijerya'da medreseye silahlı saldırı: En az 200 öğrenci kaçırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nijerya'da bir medreseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 200 öğrencinin kaçırıldığı belirtildi.

Nijerya'da bir medreseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 200 öğrencinin kaçırıldığı belirtildi.

Nijerya'da polis tarafından yapılan açıklamada, Niger eyaletinin Rafi bölgesindeki Tegina kasabasında yer alan Salihu Tanko Medresesi'ne silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendiği ifade edildi. Nijer eyaleti polis komiseri Adamu Usman, bir grup kimliği belirsiz silahlı saldırganın motosikletlerle kasabaya baskın düzenlediğini ve etrafa ateş açılması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Usman, medreseye düzenlenen saldırıda onlarca öğrenin kaçırıldığını belirtti. Polis açıklamasında kaçırılan öğrenci sayısı belirtilmezken, yerel kaynaklar en az 200 öğrencinin kaçırıldığını ifade etti.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı, kaçırılan öğrencilerin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. - ABUJA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mangal kavgasında kan aktı! Gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı
Mangal kavgasında kan aktı! Gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı
İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntüler: Salgına rağmen doğum günü partisi verdiler
İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntüler: Salgına rağmen doğum günü partisi verdiler
Son dakika haber! İstanbul'da yaşlı kadını 'FETÖ' yalanıyla dolandıran şahsa suçüstü baskını kamerada
Son dakika haber! İstanbul'da yaşlı kadını "FETÖ" yalanıyla dolandıran şahsa suçüstü baskını kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Varank İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ebru Gündeş Oğuzhan Koç Barış Murat Yağcı
Spor Cristiano Enes Ünal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nijerya'da medreseye silahlı saldırı: En az 200 öğrenci kaçırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 11:04:29. #1.15#

title