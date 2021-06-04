Nijerya'da medreseden kaçırılan öğrenci sayısı 136 olduğu açıklandı
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Nijerya'da medreseden kaçırılan öğrenci sayısı 136 olduğu açıklandı

Nijerya'da medreseden kaçırılan öğrenci sayısı 136 olduğu açıklandı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın Niger eyaletine bağlı 30 Mayıs'ta Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesi'nden kaçırılan öğrenci sayısının 136 olduğu bildirildi.

Nijerya'nın Niger eyaletine bağlı 30 Mayıs'ta Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesi'nden kaçırılan öğrenci sayısının 136 olduğu bildirildi.

Niger Eyalet Vali Yardımcısı Ahmed Ketso, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kaçırılan öğrencilerin aileleri ile irtibata geçilerek tam sayının tespit edildiğini belirtti. Ketso, "Artık toplam 136 öğrencinin kaçırıldığını doğrulayabiliriz." ifadesini kullandı.

Silahlı kişilerin 30 Mayıs'ta Niger Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesi'ne düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Kaçırılan öğrencilerden 11'i yürüyemeyecek kadar küçük olduğu için serbest bırakılmıştı.

Silahlı kişiler, medrese müdürünü arayarak çocukları serbest bırakılması karşılığına 110 milyon Nijerya nairası (yaklaşık 2,29 milyon TL) fidye istemişti. Hükümet ise çocukların serbest bırakılması için fidye ödemeyeceğini açıklamıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, kaçırılan öğrencilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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