Nijerya'da medrese öğrencilerini kaçıran silahlı kişiler fidye istedi

Nijerya'nın Niger eyaletine bağlı 30 Mayıs'ta Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesi'nden öğrencileri kaçıran silahlı kişilerin fidye istediği, ödenmemesi halinde öğrencileri öldürmekle tehdit ettiği bildirildi.

Nijerya'nın Niger eyaletine bağlı 30 Mayıs'ta Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesi'nden öğrencileri kaçıran silahlı kişilerin fidye istediği, ödenmemesi halinde öğrencileri öldürmekle tehdit ettiği bildirildi.

Salihu Tanko Medresesi Müdürü Abubakar Alhassan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin kendi telefonunu arayarak çocukları serbest bırakılması karşılığına 110 milyon Nijerya nairası (yaklaşık 2,29 milyon TL) fidye istediğini belirtti. Silahlı kişilerin 156 öğrenciyi kaçırdığını iddia ettiğini aktaran Alhassan, aksi halde silahlı kişilerin öğrencileri öldürmekle tehdit ettiğini kaydetti. Alhassan, durumu eyalet hükümetine bildirildiğini ancak hükümetin çocukların serbest bırakılması için fidye ödemeyeceğini açıkladığını söyledi.

Silahlı kişilerin 30 Mayıs'ta Niger Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesi'ne düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, 156 öğrenci kaçırılmıştı.

Kaçırılan öğrencilerden 11'i yürüyemeyecek kadar küçük olduğu için serbest bırakılmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, kaçırılan öğrencilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu