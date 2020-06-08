Nijerya'da maaşlarını zamanında alamayan doktorlardan grev hazırlığı
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Nijerya'da maaşlarını zamanında alamayan doktorlardan grev hazırlığı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en ön saflarda yer alan doktorlar, maaşlarının zamanında ödenmemesi nedeniyle hükümeti süresiz grevle tehdit etti.

Nijerya'da maaşlarını zamanında alamayan doktorlardan grev hazırlığı
08.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:27

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en ön saflarda yer alan doktorlar, maaşlarının zamanında ödenmemesi nedeniyle hükümeti süresiz grevle tehdit etti.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Aliyu Sokomba, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına rağmen doktorların maaşlarının zamanında ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları gerekçesiyle greve gideceklerini duyurdu.

Doktorların sorunlarını çözmesi için hükümete 7 gün süre tanıdıklarını kaydeden Sokomba, "İsteklerimiz yerine getirilmezse, gelecek haftadan itibaren greve başlayacağız. Şimdiden hükümetin hastaların bakımı için alternatif düzenlemeleri yapması gerekiyor çünkü bu grev süresiz olacak. Grev süresinde acil servisler ve Kovid-19 tedavileri muaf tutulmayacak." ifadelerini kullandı.

Nijerya'da doktorlar, maaşlarının zamanında ödenmemesi üzerine başlattıkları greve Kovid-19 nedeniyle ara vermişti.

Ülkede şimdiye kadar 12 bin 486 Kovid-19 vakası görülürken 354 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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