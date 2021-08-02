Nijerya'da maaşlarını alamayan doktorlar yeniden süresiz greve başladı

Nijerya'da yeni tip koronavirüs ve kolera salgınıyla mücadele eden doktorlar, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle yeniden süresiz greve başladı.

Nijerya'da yeni tip koronavirüs ve kolera salgınıyla mücadele eden doktorlar, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle yeniden süresiz greve başladı.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. Uyilawa Okhuaihesuyi, AA muhabirine, doktorların hükümete tanıdığı sürenin sona erdiğini söyledi.

Okhuaihesuyi, hükümetin doktorlara verdiği sözü tutmadığını belirterek, "Hükümet hala maaşlarımızı ödemedi, doktorlar kötü şartlarda çalışmaya devam ediyor." dedi.

Ülkede daha önce doktorların gittiği grev nedeniyle NARD ile Çalışma ve İstihdam Bakanı Chris Ngige arasında 1 Nisan'da yapılan ve 9 saat süren görüşmede anlaşmaya varılamamıştı.

Nijerya'da ocak ayından bu yana 19 bin 500'den fazla kişiye kolera teşhisi konuldu ve salgın nedeniyle 500'e yakın kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede salgının başından bu yana 173 bin 908 kişi virüse yakalandı, bunlardan 164 bin 994'ü sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 2 bin 149 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu