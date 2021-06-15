Nijerya'da maaşları ödenmeyen doktorlar "uyarı grevi" başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijerya'da maaşları ödenmeyen doktorlar "uyarı grevi" başlattı

Nijerya'da maaşları ödenmeyen doktorlar 'uyarı grevi' başlattı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ondo eyaletinde doktorlar, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle iki haftalık "uyarı grevi" başlattı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ondo eyaletinde doktorlar, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle iki haftalık "uyarı grevi" başlattı.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Ondo Başkanı Dr. Roland Arohunmolase, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin maaşlarını ödemediği gerekçesiyle iki hafta "uyarı grevi" başlattıklarını belirtti.

Arohunmolase, 10 Haziran'da hükümetle toplantı yaptıklarını ancak bir sonuca varamadıklarını, iki hafta içinde doktorların maaşları ödenmezse süresiz greve gideceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Erdoğan: 'Irak'tan Afganistan'a, Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Karadeniz'den Akdeniz'e, Afrika'ya kadar istikrarın tesisine yönelik tüm girişimlere...
Erdoğan: "Irak'tan Afganistan'a, Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Karadeniz'den Akdeniz'e, Afrika'ya kadar istikrarın tesisine yönelik tüm girişimlere...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğrul Tülek Şeyma Subaşı Selçuk Balcı Hande Ataizi
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nijerya'da maaşları ödenmeyen doktorlar "uyarı grevi" başlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 01:02:38. #1.13#

title