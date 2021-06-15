Nijerya'da maaşları ödenmeyen doktorlar "uyarı grevi" başlattı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ondo eyaletinde doktorlar, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle iki haftalık "uyarı grevi" başlattı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ondo eyaletinde doktorlar, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle iki haftalık "uyarı grevi" başlattı.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Ondo Başkanı Dr. Roland Arohunmolase, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin maaşlarını ödemediği gerekçesiyle iki hafta "uyarı grevi" başlattıklarını belirtti.

Arohunmolase, 10 Haziran'da hükümetle toplantı yaptıklarını ancak bir sonuca varamadıklarını, iki hafta içinde doktorların maaşları ödenmezse süresiz greve gideceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu