Nijerya'da maaşları ödenmeyen doktorlar süresiz greve başladı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da doktorlar, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle süresiz greve başladı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da doktorlar, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle süresiz greve başladı.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. Uyilawa Okhuaihesuyi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktorların Çalışma ve İstihdam Bakanı Chris Ngige ile 9 saat süren görüşmede bir anlaşmaya varamadıklarını belirtti.

Okhuaihesuyi, bugünden itibaren ülke çapında süresiz grev başlattıklarını söyledi.

Hükümete doktorların maaşlarını ödemesi çağrısında bulunan Okhuaihesuyi, "Bu grevi sadece doktorlar için yapmıyoruz, bunu tüm sağlık çalışanları için yapıyoruz. Hükümetin sorumluluk alması gerekiyor." dedi.

Nijerya'da doktorlar, maaşların ödemesi için hükümete 31 Mart'ta kadar süre vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu