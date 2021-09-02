Nijerya'da liseden kaçırılan öğrenci sayısının 73 olduğu açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijerya'da liseden kaçırılan öğrenci sayısının 73 olduğu açıklandı

Nijerya'da liseden kaçırılan öğrenci sayısının 73 olduğu açıklandı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın Zamfara eyaletine bağı dün Maradun şehrindeki Kaya Day Lisesi'nden kaçırılan öğrenci sayısının 73 olduğu bildirildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletine bağı dün Maradun şehrindeki Kaya Day Lisesi'nden kaçırılan öğrenci sayısının 73 olduğu bildirildi.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, yaptığı açıklamada, "Zamfara eyalet polis komutanlığı, Kaya Day Lisesinde 73 öğrencinin kaçırıldığını doğrulamak istiyor." ifadesini kullandı.

Olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Shehu, öğrencileri kurtarmak için çalışma başlatıldığını belirtti. Shehu, halka itidal çağrısında bulundu.

Zamfara Valisi Bello Matawalle, saldırının ardından eyaletteki tüm okulların bir sonraki emre kadar kapalı kalması talimatını vermişti.

Nijerya'da, son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Ülkenin Benue, Kaduna, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde ocaktan bu yana birçok kez okullardan öğrenciler kaçırılmıştı.

Nijerya'da, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Galata Köprüsü'nden hareket halindeki gemiye atlayan fenomen gözaltına alındı
Galata Köprüsü'nden hareket halindeki gemiye atlayan fenomen gözaltına alındı
Uzun süredir kavgalılardı! Mahallede karşılaştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdü
Uzun süredir kavgalılardı! Mahallede karşılaştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdü
Elektrik direğindeki kabloları kesen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Elektrik direğindeki kabloları kesen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Murat Kurum Mansur Yavaş Mustafa Varank
Magazin Alişan Düm Tek Tek Metin Çekmez Ferhan Şensoy
Spor Ali Öztürk Fatih Terim Samet Aybaba Ünal Karaman Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Nijerya'da liseden kaçırılan öğrenci sayısının 73 olduğu açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 01:15:03. #1.14#

title