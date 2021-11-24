Nijerya'da Lassa ateşi ve kolera nedeniyle "kırmızı alarm" verildi - Haberler
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Nijerya'da Lassa ateşi ve kolera nedeniyle "kırmızı alarm" verildi

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da Lassa ateşi ve kolera nedeniyle

Nijerya'nın Plateau eyaletinde hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi ve kolera salgınları nedeniyle "kırmızı alarm" ilan edildi.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi ve kolera salgınları nedeniyle "kırmızı alarm" ilan edildi.

Plateau Sağlık Komiseri Nimkong Ndam, yerel basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde artan kolera salgınının yüksek seviyede olduğunu belirtti.

Ndam, eyalette kolera dışında genellikle bu mevsimde Lassa ateşi salgını yaşandığını ve bu nedenle kırmızı alarm verildiğini söyledi.

Eyalette geçen sene Lassa ateşinin 52 can aldığını anımsatan Ndam, salgınla mücadele için eyaletin 17 bölgesine tıbbi malzemelerin sevk edildiğini söyledi.

Nijerya'da Lassa ateşine ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 2019'da Lassa ateşi nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında 2019'da 129 kişi, 2020'de ise ülkenin 29 eyaletinde 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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