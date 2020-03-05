Nijerya'da Lassa ateşi can almaya devam ediyor: Son bir haftada 11 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'da Lassa ateşi can almaya devam ediyor: Son bir haftada 11 kişi hayatını kaybetti

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, Lassa ateşi salgınının ülkenin en büyük şehri Lagos ve başkent Abuja olmak üzere 27 eyalete yayıldığına dikkat çekildi.

05.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:11
Nijerya'da Lassa ateşi can almaya devam ediyor: Son bir haftada 11 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi 'da, hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen ateşi hastalığı nedeniyle son bir haftada 11 kişi yaşamını yitirdi.


Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, salgının ülkenin en büyük şehri Lagos ve başkent Abuja olmak üzere 27 eyalete yayıldığına dikkat çekildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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