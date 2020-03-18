Nijerya'da Lassa ateşi 20 can aldı Batı Afrika ülkesi Nijerya'nı Bauchi eyaletinde, hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nı Bauchi eyaletinde, hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti.

Bauchi Eyaleti Valisi Bala Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalette salgın nedeniyle 4'ü sağlık personeli olmak üzere 20 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Salgın nedeniyle 6 sağlık personelinin de karantinaya alındığını aktaran Muhammed, salgına karşı önlem kapsamında Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) ile iş birliğinde yeni sağlık merkezi inşa edileceğini kaydetti.

Ocak ayından bu yana ülkenin 29 eyaletinde 856 Lassa ateşi vakası tespit edildi ve 164 kişi yaşamını yitirdi.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında 2019'da 129 kişi hayatını kaybetmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 2019'da Lassa ateşi nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA