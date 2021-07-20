Nijerya'da Kurban Bayramı öncesinde çarşı ve pazarlarda hareketlilik yaşandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Kurban Bayramı öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasına rağmen çarşı ve pazarlarda hareketlilik yaşandı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Kurban Bayramı öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasına rağmen çarşı ve pazarlarda hareketlilik yaşandı.

Başkent Abuja'nın yanı sıra Lagos, Oyo, Rivers, Kaduna, Plateau ve Kano eyaletlerinde "kırmızı alarm" ilan edilmesine rağmen Nijeryalılar, bayram arifesinde Abuja'daki çarşı ve pazarları doldurdu.

Hayvan satıcısı İsu Katamba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki senedir kurban bayramlarının diğer bayramlardan farklı olduğunu belirtti.

Kovid-19 ve hayat pahalılığı nedeniyle kurbanlık alanların pek fazla olmadığını kaydeden Katamba, "Bir önceki senelerde bu saatte hayvanlarımızın hepsini satılıp köyümüze dönmüştük ancak bu sene hala buradayız." dedi.

Katamba, müşterilerden bazılarının kurbanlık almadan evlerine döndüğünü ifade etti.

Kurbanlık bakmaya gelen Faruk Kawu da bu yıl fiyatların çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Bu yıl da hayvan fiyatlarındaki artışlarda Kovid-19'un etkisinin olduğunu belirten Kawu, "Umarım çok yakında bu Kovid-19 gider ve hayat normale döner." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu