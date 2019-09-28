Nijerya'da Kuran kursu ve rehabilitasyon için gönderilen yüzlerce çocuk işkenceden kurtarıldı

28.09.2019 11:00

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, ailelerinin Kuran kursu ve rehabilitasyon için gönderildikleri evde işkence gördükleri tespit edilen yaklaşık 400 erkek çocuğu kurtarıldı.



Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Yakubu Sabo, kurtarılan çocukların 10 ile 18 yaşları arasında olduğunu, "işkence evi"nde yaklaşık 3 ay boyunca zincirlendiğini, taciz ve şiddet gördüğünü açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle