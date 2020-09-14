Nijerya'da köye baskın: 21 kişi kaçırıldı
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Nijerya'da köye baskın: 21 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı kişilerin düzenlediği baskında 21 kişi kaçırıldı.

Nijerya'da köye baskın: 21 kişi kaçırıldı
14.09.2020 07:55 | Son Güncelleme: 14.09.2020 07:58

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı kişilerin düzenlediği baskında 21 kişi kaçırıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kaduna eyaletine bağlı Udawa köyüne kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce baskın düzenlendi.

Baskında aralarında çocukların da bulunduğu 21 kişi kaçırıldı, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammad Jalige, olayı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Jalige, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, kaçırılanlar için arama kurtarma çalışması başlatıldığını söyledi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: AA

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