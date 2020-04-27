Nijerya'da Kovid-19 yasaklarını ihlal eden 620 kişi gözaltına alındı Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında devam eden sokağa çıkma yasağını ihlal eden 620 kişi gözaltına alındı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında devam eden sokağa çıkma yasağını ihlal eden 620 kişi gözaltına alındı.

Lagos Polis Sözcüsü Bala Elkana, basına yaptığı açıklamada, eyalette uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 620 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Elkana, bu kişiler arasında gece kulübü çalışanları ve dini liderlerin bulunduğunu ifade ederek, faaliyet gösteren 7 toplu taşıma aracının da tespit edildiğini kaydetti.

Akra'da 200 motosiklete el konuldu

Gana'nın başkenti Akra'da da Kovid-19 ile mücadele kapsamında sosyal mesafe uygulanmadığı gerekçesiyle 200 motosiklete el konuldu.

Akra Emniyet Müdürü Frederick Adu, salgınla mücadele kapsamında başkentin farklı bölgelerinde ulaşım aracı olarak kullanılan motosikletlere karşı "sosyal mesafe" operasyonları düzenlendiğini kaydetti.

Adu, operasyonlarda sosyal mesafe kuralına uymayan çok sayıda motosikletçinin gözaltına alındığını aktararak, 200 motosiklete de el konduğunu ifade etti.

Kaynak: AA