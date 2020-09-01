Nijerya'da Kovid-19 vakası sayısı 54 bine yaklaştı
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Nijerya'da Kovid-19 vakası sayısı 54 bine yaklaştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 54 bin 8'e ulaştı.

Nijerya'da Kovid-19 vakası sayısı 54 bine yaklaştı
01.09.2020 03:51 | Son Güncelleme: 01.09.2020 03:54

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 54 bin 8'e ulaştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasında, ülkede şimdiye kadar 403 bin 347 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi. Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 143 artarak 54 bin 8'e yükseldiği kaydedildi. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 1013 kişinin yaşamını yitirdiği, 41 bin 638 kişinin iyileştiği ifade edildi. Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı da aktarıldı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 257 bini aştı, 29 bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 627 bin 41'e çıkarken, bu ülkeyi 98 bin 939 vaka ile Mısır ve 62 bin 590 vaka ile Fas izledi.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar virüs kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

Kaynak: AA

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