Nijerya'da Kovid-19 vakaları yeniden artmaya başladı

Nijerya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) günlük vakalarında yeniden hızlı artışlar göstermeye başlarken, halk arasında panik yaşanmaya başlandı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildikten sonra günlük vakalarda artış yaşanmaya başladı.

Ülkede son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı 1368 artarak 225 bin 255'e yükseldi.

Son vakalarla Nijerya'da mart ayından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kayıtlara geçti.

Virüs nedeniyle son 24 saatte ölüm rapor edilmezken şimdiye kadar 2 bin 985 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 211 bin 660 oldu.

NCDC Direktörü Dr. Ifedayo Adetifa, yaptığı açıklamada, Delta ve Omicron varyantları nedeniyle ülke genelinde son iki hafta içinde Kovid-19 vakalarının yüzde 500 artış kaydettiğini söyledi.

Adetifa, halkın Kovid-19'a karşı uygulanan yeni tedbirleri uygulamalarını ve salgına karşı aşı olmaları çağrısında buldu.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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