Nijerya'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
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Nijerya'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Nijerya'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 3'üncü dalga yaşanırken, günlük vaka sayıları artışını sürdürüyor.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 3'üncü dalga yaşanırken, günlük vaka sayıları artışını sürdürüyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı 747 artarak 176 bin 11'e çıktı. Böylece ülkede şubattan bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kayıtlara geçti.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 167'ye ulaştı.

Hastalığa yakalanan 165 bin 208 kişinin iyileştiği ülkede, 8 bin 636 kişinin tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'la mücadele kapsamında Nijerya'ya 26 ventilatör ve bazı sağlık ekipman desteği verdi.

Nijerya, salgının 3'üncü dalgasıyla mücadele ederken, doktorlar maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 2 Ağustos'ta greve başlamıştı.

Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Nijerya'da şimdiye kadar 2,4 milyon Kovid-19 testi yapıldı.

Nijerya, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, 1 Ağustos'ta ABD'de geliştirilen Moderna aşısından 4 milyon doz teslim almıştı.

Ülkede 5 Mart'ta başlatılan aşı kampanyasında 4 milyona yakın kişiye aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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