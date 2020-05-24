Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 500'ü aştı Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 7 bin 500'ü geçti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 7 bin 500'ü geçti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 265 artarak 7 bin 526'ya ulaştığı bildirildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle toplam 221 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 2 bin 174 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı kaydedildi.

Afrika kıtasında vaka sayısı 107 bini geçti

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 479 artarak 107 bin 412'ye yükseldi.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 63 artışla 3 bin 246'ya ulaştı. Şu ana kadar 42 bin 626 kişi ise hastalığı atlattı.

Kıtada Eritre, Morityus ve Seyşellerde aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Eritre, Lesotho, Mozambik, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda'da şu ana kadar virüs kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

Kaynak: AA