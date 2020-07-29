Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 41 bin 804'e ulaştı Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 41 bin 804'e yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 41 bin 804'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin açıklamasına göre, ülkede şimdiye kadar 267 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı.

Vaka sayısı son 24 saatte 624 artarak 41 bin 804'e ulaştı. Son 24 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 868 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 18 bin 764'e çıktı.

Lagos 13 bin 848, başkent Abuja 3 bin 560, Oyo 2 bin 668, Edo 2 bin 212, Rivers 1691 ve Delta 1566 ile Nijerya'da en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 877 bini aştı, 18 bin 540 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 460 bine yaklaşırken bu ülkeyi 10 bine yakın vakayla Mısır, 41 bin 804 vakayla Nijerya izledi.

Kıtada Seyşeller ve Eritre'de ise şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Kaynak: AA