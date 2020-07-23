Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 38 bini aştı
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Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 38 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 38 bin 344'e yükseldi.

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 38 bini aştı
23.07.2020 07:37 | Son Güncelleme: 23.07.2020 07:56

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 38 bin 344'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 247 bin Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, vaka sayısının son 24 saatte 543 artarak 38 bin 344'e ulaştığı kaydedildi.

Son 24 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 813'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 15 bin 815'e çıktığı ifade edildi.

Lagos, başkent Abuja, Oyo, Edo, Rivers ve Delta ile Nijerya'da en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 773 bin aştı, 16 bin 487 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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