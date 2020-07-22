Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 37 bin 801'e ulaştı
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Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 37 bin 801'e ulaştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 37 bin 801'e yükseldi.

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 37 bin 801'e ulaştı
22.07.2020 07:35 | Son Güncelleme: 22.07.2020 07:35

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 37 bin 801'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin açıklamasına göre, ülkede şimdiye kadar 218 bin 223 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 576 artarak 37 bin 801'e ulaştı.

Son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 805 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 15 bin 677'ye çıktı.

Lagos 13 bin 626, başkent Abuja 3 bin 211, Oyo 2 bin 219, Edo 2 bin 17, Rivers 1546 ve Delta 1437 ile Nijerya'da en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 753 bin aştı, 15 bin 770 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 381 bini geçerken bu ülkeyi 89 bin 78 vakayla Mısır, 37 bin 801 vakayla Nijerya izledi.

Kıtada Seyşeller, Eritre ve Uganda'da ise şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Kaynak: AA

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