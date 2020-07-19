Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 36 bin 107'ye yükseldi.

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aştı
19.07.2020 07:37 | Son Güncelleme: 19.07.2020 08:05

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 36 bin 107'ye yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 206 bin 422 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 653 artarak 36 bin 107'ye çıktığı kaydedildi.

Son 24 saatte 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 778'e ulaştığı ifade edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 14 bin 938 ulaştığı aktarıldı.

Lagos 13 bin 341, başkent Abuja 2 bin 957, Oyo 2 bin 107, Edo 1885, Rivers 1516 ve Delta 1423 ile Nijerya'da en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 688 bini aşarken 14 bin 741 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 350 bini geçerken bu ülkeyi 87 bin 172 vakayla Mısır, 36 bin 107 vakayla Nijerya izledi.

Kıtada Seyşeller, Eritre ve Uganda'da ise şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak Spor
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı Dünya
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı Magazin
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi 3. Sayfa
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var 3. Sayfa
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi 3. Sayfa
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden 'pes' dedirten savunma
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
Huysuz Virjin, son yıllarda televizyona neden çıkmadığını bu sözlerle açıklamıştı
Huysuz Virjin, son yıllarda televizyona neden çıkmadığını bu sözlerle açıklamıştı
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu
Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu
Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
Ömer Bayram'dan, Fenerbahçe'nin teklifine yanıt: Teşekkür ederim ama Galatasaray'da kalacağım
Ömer Bayram'dan, Fenerbahçe'nin teklifine yanıt: Teşekkür ederim ama Galatasaray'da kalacağım
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Han Engin Altay Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Deniz Seki Ozan Güven Tuvana Türkay
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Pkk Anne Çocuk İngiltere
Şu an buradasınız: Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.7.2020 08:28:34. #1.14#
title