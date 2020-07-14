Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 33 bini aştı Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 33 bin 153'e yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 33 bin 153'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin açıklamasına göre, ülkede şimdiye kadar 178 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 595 artarak 33 bin 153'e çıktı.

Son 24 saatte 4 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 744'e ulaştı. İyileşen hasta sayısı da 13 bin 671 oldu.

Nijerya hükümeti, dünyada artan vakaları nedeniyle resmi seyahatleri bir sonraki emre kadar yasaklarken ülkedeki siyasi toplantılarla ilgili uyarıda bulundu.

Lagos 12 bin 583, başkent Abuja 2 bin 675, Oyo 1867, Edo 1778, Rivers 1388 ve Delta 1359 ile Nijerya'da en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 614 bini aştı, 13 bin 504 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 287 bini geçerken bu ülkeyi 81 binden fazla vakayla Mısır, 33 bin 153 vakayla Nijerya izledi.

Kıtada Seyşeller, Eritre ve Uganda'da ise şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Kaynak: AA