Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 25 bin 700'e yaklaştı
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Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 25 bin 700'e yaklaştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 25 bin 694'e yükseldi.

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 25 bin 700'e yaklaştı
01.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:18

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 25 bin 694'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 132 bin 304 Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 561 artarak 25 bin 694'e çıktığı aktarıldı.

Son 24 saatte 17 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 590'a yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 9 bin 746 ulaştığı ifade edildi.

Lagos, başkent Abuja, Oyo, Kano, Rivers ve Edo vakayla ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 398 bini aştı, virüs nedeniyle de yaşamını yitirenlerin sayısı ise 10 bine yaklaştı.

Kaynak: AA

Manşet

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