Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 18 bini aştı Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 18 bini geçti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 18 bini geçti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 103 bin 799 Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.

Vaka sayısının son 24 saatte 745 artarak 18 bin 480'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 475 çıktığı, iyileşenlerin sayısının da 6 bin 306'ya ulaştığı ifade edildi.

Nijerya'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında 21 Haziran olarak öngörülen iç hat uçuşlarının başlama tarihi ertelendi.

Ülkede, Lagos 7 bin 896, başkent Abuja 1451, Kano 1170, Oyo 764, Edo 729 ve Rivers 721 vakayla en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 278 bini aşarken, 7 bin 450 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA