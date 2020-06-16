Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 16 bin 500'ü aştı
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Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 16 bin 500'ü aştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen vaka sayısı 16 bin 500'ün üzerine çıktı.

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 16 bin 500'ü aştı
16.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:34

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen vaka sayısı 16 bin 500'ün üzerine çıktı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ülkede şimdiye kadar 96 bin 402 Kovid-19 testinin yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 573 artarak 16 bin 658'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 424'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 5 bin 348'e ulaştığı aktarıldı.

Nijerya'da Kovid-19 ile mücadele edilirken doktorlar maaşların ödenmediği gerekçesiyle süresiz grev başlattı.

Ülkede Lagos 7 bin 319, başkent Abuja 1264, Kano 1158, Edo 620, Rivers 592 ve Oyo 575 ile en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 254 bini aşarken 6 bin 796 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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