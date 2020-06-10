Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 13 bini aştı Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son 24 saatte rekor sayıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son 24 saatte rekor sayıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 663 artarak toplamda 13 bin 464'e yükseldiği bildirildi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 365'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 4 bin 206'e yükseldiği aktarıldı.

Nijerya'da Lagos 6 bin 65, Kano 1020, başkent Abuja 1012, Ogun 471 ve Edo 462 ile en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 205 bini aşarken, 5 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA