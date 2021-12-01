Nijerya'da, Kovid 19'un omicron varyantı görüldü - Haberler
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Nijerya'da, Kovid 19'un omicron varyantı görüldü

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da, Kovid 19'un omicron varyantı görüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantının ilk vakaları tespit edildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantının ilk vakaları tespit edildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Ifedayo Adetifa, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Abuja'da Kovid-19'un omicron varyantının doğrulanmış iki vakasının kaydedildiğini duyurdu.

Adetifa, "Abuja Ulusal Referans Laboratuvarı aracılığıyla NCDC'deki tüm uluslararası yolcular için gereken rutin seyahat testleri doğrultusunda, Nijerya'nın ilk omicron varyantı vakası doğrulandı." ifadesini kullandı.

NCDC'nin varyantın iki vakasını "genomik sıralama" yoluyla tespit ettiğini aktaran Adetifa, bu iki kişinin Güney Afrika'dan yakın zamanda seyahat ettiğini belirtti.

Adetifa, iki hastanın asemptomatik olduğunu, temas kurdukları herkesin de takip altına alındığını ifade etti.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da salgının başından bu yana 214 bin 218 kişi virüse yakalandı, bunlardan 207 bin 304'ü sağlığına kavuştu, 2 bin 977'si ise yaşamını yitirdi.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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