Nijerya'da Kovid-19'un Delta varyantı hala baskın

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının hala baskın olduğu bildirildi.

Yeni atanan Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Ifedayo Adetifa, yaptığı açıklamada, ülkede Delta varyantının baskın olmaya devam ettiğini belirtti. Delta varyantının ülkedeki izolasyon merkezlerine ezici bir şekilde hakim olduğunu aktaran Adetifa, bu durumun ülke için endişe verici olduğunu söyledi.

Adetifa, Kovid-19 nedeniyle Avrupa ülkelerinin kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladığına işaret ederek "Bunları, salgının diğer ülkelerde hala tahribata yol açtığını ve durumumuzu hafife almamamız gerektiğini size bildirmek için örnek veriyorum." dedi.

Halkın salgına karşı alınan tedbirleri uygulaması, sağlığı koruması ve sorumluluk alması gerektiğini söyleyen Adetifa, halka Kovid-19 aşısı yaptırmaları çağırısında bulundu.

Nijerya, salgınla mücadele kapsamında toplu Kovid-19 aşılama kampanyası başlatmıştı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da salgının başından bu yana 213 bin 589 kişi virüse yakalandı, bunlardan 204 bin 518'i sağlığına kavuştu, 2 bin 974'u ise yaşamını yitirdi.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet