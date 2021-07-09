Nijerya'da Kovid-19'un Delta varyantı görüldü
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Nijerya'da Kovid-19'un Delta varyantı görüldü

Nijerya'da Kovid-19'un Delta varyantı görüldü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının tespit edildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının tespit edildiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede ilk kez Kovid-19'un iki kez mutasyona uğramış türü olan ve Hindistan varyantı olarak da bilinen "Delta" varyantına 1 kişide rastlandığı belirtildi.

Yeni varyanta yurt dışından gelen bir yolcuda rastlandığı kaydedilen açıklamada, virüsün yayılmaması için önlemler almaya başlandığı ifade edildi.

Afrika kıtasında şimdiye kadar 15 ülkede Delta varyantına rastlandı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da Kovid-19 salgınının başından bu yana 168 bin 256 kişi virüse yakalandı, bunlardan 164 bin 415'i sağlığına kavuştu, 2 bin 122 kişi ise yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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