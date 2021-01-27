Nijerya'da, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi
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Nijerya'da, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi

27.01.2021 00:05 | Son Güncelleme: 27.01.2021 00:05
Nijerya'da, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türü (B117) belirlendi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türü (B117) belirlendi.

Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, basına yaptığı açıklamada, 4 kişide Kovid-19'un yeni bir türü B117'nin tespit edildiğini açıkladı.

Virüs tespit edilenlerden 3'ünün yurt dışından geldiğini dile getiren Mustapha, bir kişinin de Nijerya'da yaşadığını aktardı.

Mustafa, Nijeryalılara çağrı yaparak Kovid-19 tedbirlerine uymalarını ve temizliğe dikkat etmelerini istedi.

Nijerya'da şimdiye kadar 122 bin 996 kişide Kovid-19 tespit edilirken 1507 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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