Nijerya'da Kovid-19 tespit edilen 102 sağlık çalışanı karantinaya alındı
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Nijerya'da Kovid-19 tespit edilen 102 sağlık çalışanı karantinaya alındı

Nijerya Tabipler Birliği, 102 sağlık çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Nijerya'da Kovid-19 tespit edilen 102 sağlık çalışanı karantinaya alındı
26.07.2020 03:25 | Son Güncelleme: 26.07.2020 03:25

Nijerya Tabipler Birliği, 102 sağlık çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Nijerya Tabipler Birliği Nasarava Eyaleti Başkanı Dr. Peter Umaru, gazetecilere yaptığı açıklamada, "102 sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edildi." diyerek, bu kişilerin karantinaya alındığı bilgisini paylaştı.

Kendisinin de daha önce virüse yakalandığını ancak tedavi sonrası iyileştiğini kaydeden Umaru, Kovid-19 tespit edilen sağlık çalışanlarından 77'sinin devlet, 25'inin ise özel hastanelerde görev yaptığını bildirdi.

Nijerya'da haziran ayının başında 812 sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edilmişti.

Afrika'da en fazla Kovid-19 tespit edilen üçüncü ülke olan Nijerya'da vaka 39 bin 539'a yükselirken virüs nedeniyle şimdiye kadar 845 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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